Dupla é presa por tráfico e associação na Cohab IV

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de quarta-feira, 20 de maio, na Rua Pascoal Cachola, defronte ao nº 271, na Cohab IV, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 14h10 pelos cabos PM Salomão e PM Márcio, após denúncia de que os dois realizavam a venda de entorpecentes no local.

Segundo as informações recebidas, um dos detidos ficava com a posse das drogas enquanto o outro era responsável por receber e guardar o dinheiro em sua residência. Cientes da dinâmica e já conhecendo os envolvidos, os policiais se deslocaram ao endereço e avistaram os dois sentados na calçada. Um deles segurava algo na mão e, ao perceber a aproximação da viatura, jogou o objeto ao chão. Durante a busca pessoal, foram encontrados apenas aparelhos celulares com cada um deles. O material descartado, no entanto, revelou-se seis pedras de crack embaladas e prontas para a venda.

Questionado sobre a existência de mais drogas em sua residência, um dos detidos confirmou. Sua mãe, que acompanhava a abordagem, autorizou e acompanhou as buscas no quarto do filho. No chão, ao lado do guarda-roupa, os policiais encontraram R$ 570,00 em cédulas espalhadas de forma a facilitar o troco. No interior do móvel foram localizados uma porção de maconha, seis cigarros artesanais da mesma droga, uma faca e uma tesoura. Novamente indagados, ambos permaneceram em silêncio.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O uso de algemas foi necessário para resguardar a integridade física de todos. Os dois foram levados ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para laudo cautelar médico e, em seguida, apresentados à delegacia, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão em flagrante e ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.