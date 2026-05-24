Um veículo Fiat Uno verde com registro de apropriação indébita foi apreendido na tarde de sábado, 16 de maio, na Rua Iletro Cachola, na Vila Polar, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 13h25 pelo cabo PM Leite e pelo soldado PM Jangoas, durante patrulhamento de radiopatrulha na região.
Os policiais avistaram o veículo trafegando na contramão de direção quando o condutor, ao notar a viatura à distância, parou abruptamente o carro e entrou em um bar próximo. O comportamento chamou a atenção da equipe, que realizou abordagem e revista pessoal no homem e nada de irregular foi encontrado com ele.
No entanto, a consulta ao veículo indicou registro de apropriação indébita desde 28 de abril deste ano, ocorrida na cidade de Santa Rosa do Viterbo. Questionado, o homem afirmou desconhecer a situação irregular do carro. Ele foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico cautelar e a ocorrência foi apresentada na delegacia de plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado Davi Basílio Batista Ferreira registrou o boletim de número HM 1030, com natureza de localização e apreensão de veículo.
O homem foi liberado, mas o Fiat Uno foi recolhido ao pátio criminal.
Fiat Uno com apropriação indébita é apreendido
