PM apreende jovem com drogas

Um adolescente foi apreendido na noite de domingo, 17 de maio, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua João Osório Teixeira, nº 28, na Cohab IV, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 21h57 pelo cabo PM Wesley e pelo soldado PM Emiliano, durante patrulhamento ostensivo voltado ao combate ao tráfico na região.

Os policiais avistaram o adolescente fazendo contato com um veículo e entregando algo ao condutor. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado. O veículo deixou o local rapidamente e o ocupante não foi identificado. Durante a busca pessoal, foram encontrados no bolso da calça do adolescente 16 porções de cocaína, uma porção grande de crack, uma porção pequena de crack e R$ 181,00 em notas diversas.

Foi dada voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado à UPA de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o laudo cautelar. Em seguida, foi apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista acompanhado de sua mãe.

O delegado de plantão Eduardo Denadai ratificou a voz de apreensão e registrou o boletim por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, de Campinas.