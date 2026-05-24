Adolescente é pego com 40 porções de maconha na Cohab III

Um adolescente foi apreendido na noite de domingo, 17 de maio, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua José Cândido Pereira, na Cohab III, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 21h07 pelos cabos PM Salomão e Márcio, durante patrulhamento ostensivo na região.

Os policiais avistaram o adolescente conduzindo uma bicicleta quando, ao perceber a aproximação da viatura, ele retirou uma sacola verde da cintura, arremessou-a para dentro de uma residência e tentou fugir. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, na qual foi encontrada uma porção de cocaína embalada e pronta para venda, além de um aparelho celular iPhone.

Questionado, o adolescente afirmou que vendia drogas há mais de dois anos e que a sacola descartada continha grande quantidade de maconha. A equipe resgatou o material, que acondicionava 40 porções de maconha embaladas e prontas para venda. Diante das evidências, foi dada voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O uso de algemas foi necessário para evitar nova tentativa de fuga.

Em seguida, os policiais foram até a residência do adolescente, onde fizeram contato com sua mãe. Ele foi levado ao Pronto Atendimento local para exame médico cautelar, com expedição de laudo. A ocorrência foi apresentada na delegacia de plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado Eduardo Denadai Campos ratificou a voz de apreensão. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas.