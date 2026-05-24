Mulher é detida por violência doméstica em Casa Branca

Uma mulher foi detida em flagrante pelos crimes de violência doméstica, injúria e ameaça no Centro de Casa Branca, na tarde de sexta-feira, 15 de maio. A equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender a um desentendimento familiar e, no local, a vítima relatou ter sido alvo de ameaças e ofensas durante um episódio de comportamento agressivo.

As partes foram encaminhadas ao Pronto-Socorro para exame cautelar e, em seguida, apresentadas na delegacia de polícia para os procedimentos legais. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial, e a autora permaneceu presa à disposição da Justiça.