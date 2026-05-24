Furto em propriedade rural é registrado em Itobi

A Polícia Militar atendeu na manhã de terça-feira, dia 19, uma ocorrência de furto em uma propriedade rural em Itobi. No local, as vítimas relataram que criminosos danificaram um transformador de energia, retirando suas partes internas. Os policiais também constataram que portas da residência haviam sido arrombadas e que a fiação elétrica foi cortada.

A equipe realizou o isolamento da área e acionou a Polícia Civil e a perícia técnica, que compareceram ao local para os trabalhos de investigação e coleta de vestígios. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Casa Branca, e o caso segue em apuração para identificação dos responsáveis.