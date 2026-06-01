Jabuticaba Rodeo Festival tem inicio hoje com show de Leonardo

Com entrada franca, a tradicional festa de Casa Branca, o “Jabuticaba Rodeo Festival”, terá início nesta quarta-feira, dia 3 de junho, e segue até o dia 6 de junho, com atrações que prometem agradar públicos diversos, movimentando a cidade e região.

No dia 3 de junho o cantor Leonardo abre o evento e a dupla Renato e Giovanelli sobem ao palco finalizando a noite. No dia 4, o evento conta com os shows de Alexandre Pires, e também Matheus Jorente. Já na quinta-feira, 5 de junho, o público acompanha os shows de Valéria Barros e Panda. Encerrando a programação, na sexta-feira, 6 de junho, se apresentam Turma do Pagode e DJ Denis.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Casa Branca. O festival acontece durante a semana que terá feriado prolongado de Corpus Christi, aproveitando a véspera e os dias de folga para promover shows e entretenimento gratuitos à população e visitantes.

Com entrada gratuita todos os dias, o Jabuticaba Rodeo Festival se consolida como um dos principais eventos culturais da região, reunindo tradição, música e lazer.