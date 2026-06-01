Maio Laranja é tema de ação no Projeto Tio Carlão

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Tio Carlão, vinculado ao Departamento de Ação Social da prefeitura de Vargem Grande do Sul, promoveu entre os dias 12 e 18 de maio uma série de atividades educativas em apoio à Campanha Maio Laranja, movimento nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

As ações foram conduzidas pela facilitadora e psicóloga Letícia Milan e pela responsável pelo projeto, a psicóloga Giovana Thezolin, proporcionando momentos de aprendizado, reflexão e conscientização para as crianças e adolescentes atendidos pelo serviço.

Durante a programação, os participantes desenvolveram atividades sobre proteção, respeito e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, além da confecção de cartazes e realização de passeatas pelas ruas do município, levando informação e conscientização à população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência sexual infantil.

A diretora do Departamento de Ação Social, Eva Vilma Rodrigues, destacou a importância de trabalhar o tema de forma educativa e preventiva junto às crianças, adolescentes e toda a comunidade, fortalecendo a rede de proteção e promovendo o cuidado e o respeito à infância.

Foto: Prefeitura Municipal de Vargem Grande