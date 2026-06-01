Rotary promove paella caipira solidária no dia 14

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realiza no dia 14 de junho, domingo, um almoço beneficente em prol dos projetos solidários mantidos pela organização. O evento, que contará com paella caipira como prato principal, começa a partir das 12h na quadra da Apae, localizada à Rua Carlos Gomes, na Vila Santana.

O convite custa R$ 50,00 por pessoa. Crianças até cinco anos não pagam, e as de seis a doze anos têm direito a meia-entrada. A programação inclui música ao vivo durante o almoço. Para adquirir convites ou para mais informações sobre o almoço, o interessado pode entrar em contato com pelo (19) 99253-9220, com Clodoaldo; (19) 98126-5708, com Igor ou pelo (19) 99654-3161, com Nilton.