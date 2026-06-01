Saiba o que funcionará neste feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi é a celebração em que a Igreja Católica comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano no qual o Santíssimo sai em procissão pelas ruas das cidades.

Neste ano, a data cai na próxima quinta-feira, dia 4 de junho. Na ocasião, muitos estabelecimentos aderem ao feriado e, por isso, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais serviços funcionarão em Vargem.

No feriado, o Supermercado Estrela, e o Palmiro, funcionarão das 8h às 20h. O Nako, o Cesta Básica, o Santa Terezinha, o Santa Edwirges, o Marin e o Bella Vista abrirão das 7h ao meio-dia. Já o Santa Marta, estará fechado na data.

Até o fechamento desta edição, os supermercados União, Novo Milênio, Santa Fé, Peres e o Gricki ainda não haviam informado o seu horário de funcionamento no feriado.

Prefeitura

Na quinta-feira, dia 4, é feriado, e na sexta-feira, dia 5, será ponto facultativo nos departamentos da prefeitura. Os serviços emergenciais como Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio e Guarda Civil Municipal funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também estará com uma equipe de plantão no feriado. Os velórios e cemitérios funcionarão normalmente.