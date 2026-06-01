Padre Donizetti – cidadão paulistano aos 76 anos

Mario Poggio

Em 3 de janeiro de 1958, padre Donizetti Tavares de Lima (foto), completou 76 anos de idade e recebeu muitas homenagens em sua paróquia, em Tambaú.

Logo pela manhã, houve alvorada pela banda de música de Porto Feliz (cidade localizada perto de Sorocaba), depois, no decorrer do dia, outorga do título de Cidadão Paulistano, entregue por delegação de representantes da Câmara Municipal da Capital.

À noite, saudações dos representantes da “Sociedade Amigos de Tambaú”, dos municípios de Porto Ferreira e Vargem Grande do Sul.

Como não podia deixar de ser, vez que o padre Donizetti tinha excelente pendor musical, Mococa o prestigiou com excelente programa musical, cuja delegação foi chefiada pelo padre Paulo, vigário da paróquia Mocoquense; e, ainda, houve apresentação das bandas de Tambaú e da “União Riopardense”.

Após o pronunciamento emocionado do padre Donizetti, houve a queima de fogos.

Por fim, cumpre registrar que pela delegação vargengrandense discursou o grande orador, redator de “A Imprensa” e presidente da Câmara Walter Tatoni, e que nossa delegação era composta também, pelo prefeito em exercício Santiago Aliende; Joaquim Otávio Ribeiro de Andrade (primeiro presidente da Câmara Municipal); vereador Felício Misurini; e o diretor proprietário do semanário “A Imprensa” Pedro dos Santos Tatoni.