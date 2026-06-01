Baile da rainha acontece dia 11 de julho

No dia 11 de julho, acontece o Baile da Rainha. O evento é uma realização da Comissão Organizadora. O baile conta com os shows da dupla Renato e Giovanelli e da dupla Rodrigo Neves e Maicon Violeiro. Os ingressos estão à venda na Salgateria Nira e na SBB. As inscrições para a escolha da Rainha seguem abertas até o dia 12 de junho, por meio de formulário disponível em QR Code divulgado pela organização. A premiação será de R$ 10 mil, partilhada entre rainha, princesas e madrinha.
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