Uma árvore por imóvel: uma lei pequena com um impacto grande

Por
Gazeta
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Tadeu Fernando Ligabue – Diretor da Gazeta de Vargem Grande

Quem caminha pelas ruas de Vargem Grande do Sul nos meses mais quentes do ano sabe, pela experiência do corpo, o que os pesquisadores confirmam nos dados: a cidade esquenta. As calçadas de cimento, as ruas asfaltadas, os telhados com novas coberturas de telhas expostas e a escassez de sombra transformam bairros inteiros em ambientes de desconforto térmico que vai muito além do incômodo: afeta a saúde, a produtividade e a qualidade de vida de todos.
É nesse contexto que merece atenção e apoio ao projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal na segunda-feira, dia 1º, e que já foi publicado no Diário Oficial do Município, que vincula a expedição do Habite-se ao plantio de pelo menos uma muda de árvore no passeio público fronteiriço ao imóvel. A medida pode parecer simples à primeira vista. Não é. Trata-se de um mecanismo de política pública ambiental: ao incorporar a arborização como condição de conclusão da obra, o poder público transforma cada nova construção em uma oportunidade de ampliar a cobertura verde da cidade.
A ciência é unânime sobre a importância das árvores urbanas. Estudos realizados em cidades do interior paulista de porte semelhante ao de Vargem, como o publicado sobre Ituverava, no nordeste do estado de São Paulo demonstram que a ausência de arborização nas calçadas contribui diretamente para a formação de ilhas de calor urbano, elevando a temperatura local em vários graus em relação às áreas com cobertura vegetal. A melhoria da qualidade do ar, a redução da poluição sonora, o conforto térmico e até os benefícios à saúde mental dos moradores figuram entre os impactos positivos amplamente documentados. Não por acaso, o governo federal lançou em 2024 o Programa Cidades Verdes Resilientes e, mais recentemente, o edital ArborizaCidades, com investimento de R$ 19 milhões, reconhecendo a arborização como uma das respostas mais eficazes à crise climática que afeta os centros urbanos brasileiros.
A iniciativa enviada à Câmara não nasceu do nada. Foi o vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) quem propôs, em setembro do ano passado, durante as comemorações do Dia da Árvore, que se estudasse uma lei com essa finalidade. O prefeito Celso Ribeiro encampou a ideia, mobilizou departamentos e técnicos, e o resultado é um projeto juridicamente estruturado, com previsão de emissão do Termo de Conformidade de Arborização Urbana e apoio do Viveiro Municipal para quem precisar de mudas. Várias cidades já adotam legislação semelhante com resultados positivos para a paisagem urbana.
A Gazeta de Vargem Grande há anos defende essa causa. Cidades com calçadas arborizadas são cidades mais habitáveis, mais saudáveis e mais humanas. A aprovação deste projeto pela Câmara Municipal é um passo concreto nessa direção e um legado que se plantará, literalmente, nas ruas de Vargem Grande do Sul por décadas.

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