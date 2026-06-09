Itobi cria Semana de Conscientização ao Esporte

Um projeto de autoria da Câmara Municipal de Itobi foi sancionado pelo prefeito Joaquim Cândido Filho (Maranata) instituindo a Semana de Conscientização ao Esporte no município, a ser realizada anualmente na semana do dia 1º de setembro, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. A iniciativa passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos da cidade.

A lei prevê ações voltadas à conscientização da população sobre a prática de atividades físicas, valorização dos profissionais de Educação Física, divulgação da importância da disciplina nas escolas e promoção de atividades como campanhas, palestras, cursos, exposições e eventos esportivos. As comemorações poderão ocorrer durante o mês de setembro, com participação de instituições, associações e profissionais da área.

Dentre os artigos da lei, consta que o Poder Executivo poderá regulamentar, juntamente com o Poder Legislativo, a entrega de medalhas e honrarias, destinadas a reconhecer Profissionais de Educação Física e ações meritórias de personalidades, autoridades civis, militares, instituições e organizações da sociedade em geral que, no campo da Educação Física, tenham se distinguido de forma notável ou relevante, bem como contribuído com seu trabalho ou ações para o engrandecimento da Educação Física.