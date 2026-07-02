Inscrições para curso termina neste domingo

As inscrições para o curso profissionalizante para Assistente de Recursos Humanos, está com as inscrições abertas, até este domingo, dia 5 de julho. Os interessados podem realizar sua inscrição por meio do QR Code disponível no material de divulgação. Informações podem ser obtidas junto ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Poupatempo, à Rua Coronel Lúcio, nº 925, ou entrar em contato pelos telefones (19) 3641-9000, ramal 54, e WhatsApp (19) 99137-2115.

O curso oferece 15 vagas para será realizado nos dias 20 de julho a 4 de agosto, no período noturno, no polo da Univesp, localizado à Rua São Braz, nº 200, no Jardim Santa Terezinha.

O curso tem uma carga total de 60 horas e tem como objetivo qualificar profissionais para atuar na área de Recursos Humanos, contribuindo para o desenvolvimento de competências e ampliando as oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.