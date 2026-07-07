Carpa com mais de 40kg é retirada da represa

Uma carpa cabeçuda já morta, medindo 1,38 m e pesando 43,6 kg foi retirada no início da tarde de terça-feira, dia 30 de junho, da Represa Eduíno Sbardellini em Vargem Grande do Sul.

Não é a primeira vez que carpas com mais de 40kg são achadas mortas no local, geralmente devido a idade avançada. Segundo os comentários, peixes dessa espécie viveriam em torno de 24 anos e morrem por ocasião da desova.

Responsáveis pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e pelo Departamento de Meio Ambiente, estiveram no local acompanhando a retirada do peixe e seu descarte.

A Gazeta de Vargem Grande apurou que há mais de 20 anos é do conhecimento do DSUR que cerca de três carpas grandes morrem por ano na represa, devido a problemas relacionados com a desova e a idade avançada.