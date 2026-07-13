Novena de Sant’Ana celebra 135 anos da paróquia

A Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul realiza, de 17 a 26 de julho, a Solene Novena em honra à padroeira do município. A programação integra as celebrações dos 135 anos da paróquia e tem como tema geral “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,34). Ao longo dos nove dias, padres de Vargem e região participarão da novena. Os encontros começam às 19h30, com exceção dos sábados, às 18h30, sempre na Igreja Matriz de Sant’Ana.

A novena abre no dia 17, sexta-feira, com o pe. João Paulo Spanholo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Santa Cruz das Palmeiras, sob o tema “O amor é paciente”. No sábado, dia 18, o pe. José Ricardo Costa, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mogi Guaçu, prega sobre “O amor não é invejoso”.

No domingo, dia 19, é a vez do pe. Luciano Muterle Guidi, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Tambaú, com o tema “O amor não é orgulhoso e nem faz coisas inconvenientes”. Na segunda-feira, dia 20, o pe. Lucas dos Santos Januzzi, da Paróquia São José, de Estiva Gerbi, fala sobre “O amor não procura o próprio interesse”.

Na terça-feira, dia 21, o pe. Carlos Eduardo Correa, da Paróquia São José, de Mogi Mirim, medita “O amor não se irrita e não guarda rancor”. Já na quarta, dia 22, o pe. Rafael Fabiano, da Paróquia Santo Antônio, de Mogi Guaçu, aborda “O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade”.

Na quinta-feira, dia 23, o pe. Alex Carossi, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Águas da Prata, prega “O amor tudo desculpa, tudo crê”. Na sexta, dia 24, o pe. Antônio Carossi, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Casa Branca, trata de “O amor tudo espera, tudo suporta”.

O penúltimo dia da novena, sábado, 25 de julho, recebe o pe. Luís Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o tema “O amor jamais acabará”, às 18h30.

A Solenidade de Sant’Ana, padroeira de Vargem Grande do Sul, é celebrada no domingo, dia 26 de julho, com missas solenes às 7h e às 19h. A celebração será presidida pelo pe. Thiago Caldeira de Oliveira, pároco da Paróquia Sant’Ana, encerrando os nove dias de novena em ação de graças pelos 135 anos da comunidade.