Novena de Sant’Ana celebra 135 anos da paróquia

A Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul realiza, de 17 a 26 de julho, a Solene Novena em honra à padroeira do município. A programação integra as celebrações dos 135 anos da paróquia e tem como tema geral “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,34). Ao longo dos nove dias, padres de Vargem e região participarão da novena. Os encontros começam às 19h30, com exceção dos sábados, às 18h30, sempre na Igreja Matriz de Sant’Ana.
A novena abre no dia 17, sexta-feira, com o pe. João Paulo Spanholo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Santa Cruz das Palmeiras, sob o tema “O amor é paciente”. No sábado, dia 18, o pe. José Ricardo Costa, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mogi Guaçu, prega sobre “O amor não é invejoso”.
No domingo, dia 19, é a vez do pe. Luciano Muterle Guidi, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Tambaú, com o tema “O amor não é orgulhoso e nem faz coisas inconvenientes”. Na segunda-feira, dia 20, o pe. Lucas dos Santos Januzzi, da Paróquia São José, de Estiva Gerbi, fala sobre “O amor não procura o próprio interesse”.
Na terça-feira, dia 21, o pe. Carlos Eduardo Correa, da Paróquia São José, de Mogi Mirim, medita “O amor não se irrita e não guarda rancor”. Já na quarta, dia 22, o pe. Rafael Fabiano, da Paróquia Santo Antônio, de Mogi Guaçu, aborda “O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade”.
Na quinta-feira, dia 23, o pe. Alex Carossi, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Águas da Prata, prega “O amor tudo desculpa, tudo crê”. Na sexta, dia 24, o pe. Antônio Carossi, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Casa Branca, trata de “O amor tudo espera, tudo suporta”.
O penúltimo dia da novena, sábado, 25 de julho, recebe o pe. Luís Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o tema “O amor jamais acabará”, às 18h30.
A Solenidade de Sant’Ana, padroeira de Vargem Grande do Sul, é celebrada no domingo, dia 26 de julho, com missas solenes às 7h e às 19h. A celebração será presidida pelo pe. Thiago Caldeira de Oliveira, pároco da Paróquia Sant’Ana, encerrando os nove dias de novena em ação de graças pelos 135 anos da comunidade.
Novena de Sant’Ana celebra 135 anos da paróquia
A Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul realiza, de 17 a 26 de julho, a Solene Novena em honra à padroeira do município. A programação integra as celebrações dos 135 anos da paróquia e tem como tema geral “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,34). Ao longo dos nove dias, padres de Vargem e região participarão da novena. Os encontros começam às 19h30, com exceção dos sábados, às 18h30, sempre na Igreja Matriz de Sant’Ana.