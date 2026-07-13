Coluna Momento Pet – Luluzinha

A cachorrinha Luluzinha é o destaque da Coluna Momento Pet desta semana. Luluzinha da raça Shih Tzu, chegou à família de Lucinha Miranda há cinco anos.
Ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Lucinha conta que ela leva a lindinha a cada quinze dias para o petshop e a cada seis meses ao veterinário para fazer seus check up.
“Eu e Luluzinha fazemos muitos passeios e viagens de carro e também de ônibus, ela é minha companheira”, finalizou Lucinha.
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