Prefeitura de Casa Branca inaugura Projeto Cozinhalimento

A Prefeitura de Casa Branca inaugurou, no dia 3 de julho, o Projeto Cozinhalimento. A iniciativa tem como objetivo oferecer cursos e treinamentos na área da gastronomia, voltados à qualificação profissional, geração de renda e aproveitamento dos alimentos.

Participaram da cerimônia o prefeito Duzão Nogueira, a primeira-dama Adriana Carvalho, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rodrigo Simões, secretário-executivo do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Fritoli, além de vereadores, secretários municipais e servidores públicos.

O projeto conta com uma cozinha equipada com mobiliário, utensílios e materiais destinados à realização das atividades. O espaço será utilizado para cursos voltados à capacitação de pessoas interessadas em atuar na área da gastronomia.

As atividades serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, responsáveis pela organização dos cursos.

Durante a inauguração, o prefeito Duzão Nogueira afirmou que a parceria entre o Governo do Estado e o município possibilitou a implantação do projeto e a oferta de cursos para a população.