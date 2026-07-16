Acusado de produzir e divulgar pornografia infantil é preso em Vargem

Um homem acusado de produção e divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes foi capturado na madrugada da quarta-feira, 15 de julho, em um sítio na zona rural de Vargem Grande do Sul. A prisão foi efetuada às 23h49 pelo Cabo Patente e pelo Cabo Leite, após diversas diligências pela cidade.

A equipe tomou conhecimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Fórum de Vargem Grande do Sul com base nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que criminalizam a produção, registro, venda, fornecimento, divulgação ou publicação de fotografias ou imagens de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes. Após várias diligências, o procurado foi localizado em um sítio na zona rural do município. Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre o mandado, ele negou ter conhecimento da ordem judicial, sendo dada voz de prisão em seguida, sem necessidade de uso de algemas.

O preso foi encaminhado à UPA de São João da Boa Vista para laudo médico cautelar, onde foi atendido e medicado. Apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista, o delegado Davi Basílio Batista Ferreira elaborou o boletim de ocorrência por captura de procurado. O acusado foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.