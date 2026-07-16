Painel: Eleições 2026: Tarcísio lidera no Estado

Eleições 2026: Tarcísio lidera no Estado

Pesquisa Datafolha divulgada no dia 5 pela Folha de S. Paulo aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções de voto no 1º turno. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) está na segunda posição, com 30%.

Números

Segundo a pesquisa, os demais candidatos somam percentuais bem menores: Vera Lúcia (PSTU) tem 5%, enquanto Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (Unidade Popular) registram 4% cada. Brancos, nulos ou eleitores que não votariam em nenhum candidato somam 8%, e 3% dos entrevistados declararam não saber em quem votar. O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de S. Paulo e ouviu 1.608 pessoas entre os dias 1 e 3 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número: SP-01703/2026.

Segundo turno

Caso haja um segundo turno, a pesquisa mostrou que Tarcísio teria 53% de votos ante 37% de Haddad. O governador oscilou 1 ponto percentual para cima em relação à pesquisa anterior, de março, que apontava 52% para o atual governador de SP e 37% para o ex-ministro da Fazenda.

Transporte Escolar

A prefeitura abriu o Pregão Eletrônico nº 039/2026 para contratação de empresa especializada em serviços contínuos de transporte escolar, com disponibilização de ônibus para atendimento das linhas da rede pública municipal e estadual de ensino durante o segundo semestre letivo de 2026. A abertura está marcada para o dia 24 de julho.