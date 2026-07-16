Gente e Fatos

Renata de Melo Martins

Renata de Melo Martins a frente da loja Tecna Power, faz aniversário na quarta-feira, dia 15, junto ao marido Cristiano, o filho Leonardo, seus familiares, amigos, e equipe de trabalho

Célio Santa Maria

O ex-vereador Célio Santa Maria, o Célio Massagista, aniversaria neste sábado, dia 11, quando recebe os cumprimentos da esposa Sônia, do filho Alexsander, do neto Emanuel Donizetti, demais familiares e amigos

Susy Multini

Em Curitiba onde reside, a enfermeira Susy Andrade Multini, faz aniversário nesta segunda-feira, dia 13, quando recebe o carinho da mãe Susy, do irmão Bruno, do afilhado Miguel e do marido Alessandro. Na foto Susy, com a mãe Susy e o marido Alessandro

Júlio César Druzian

Em Poços de Caldas onde reside, o gerente comercial Júlio César Nicolau Druzian, aniversaria neste domingo, dia 12, junto aos filhos Vinícius e Isabele

Lúcia Teixeira Cachola

A costureira Lúcia Helena Teixeira Cachola, comemora o dom da vida nesta terça-feira, dia 14, quando será parabenizada pelos filhos Rodrigo e Ana Cláudia, a nora Elisângela, o genro Luciano, os netos Miguel, Nathalia e Ruan, a família e amigos

Rosa Maria Baptiston

Aniversariou durante a semana, na quarta-feira, dia 8, Rosa Maria de Souza Baptiston quando recebeu os parabéns de sua família, em especial do marido Toninho

Hilton Carvalho

Comemorou mais um ano de vida na terça-feira, dia 7, o pedreiro Hilton Carvalho, quando recebeu os parabéns da esposa Louise, dos filhos, de sua família e amigos

Fabiane Gilioli

Na quinta-feira, dia 16, Fabiane Aparecida Gilioli, faz aniversário e recebe os parabéns dos filhos Ana Laura e Luís Fernando, do namorado Henrique, da família e amigos

João Pedro Ramazotti

O estudante de agronomia João Pedro Nogueira Ramazotti faz aniversário nesta segunda-feira, dia 13, quando recebe os parabéns dos pais, da namorada, de sua tia e amigos