Adolescente é apreendido com 65 porções de droga no Jardim Dolores

Um adolescente foi apreendido na tarde desta terça-feira, 15 de julho, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua César Cossi, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 13h50 pelo Cabo Salomão e pelo Cabo Márcio, durante patrulhamento ostensivo no bairro.

Ao acessar a via, os policiais avistaram um indivíduo sem camisa e de bermuda, agachado em uma área de mata no final da rua, aparentemente manuseando algum objeto. Com a aproximação da viatura, ele deixou o local de bicicleta, sendo acompanhado e abordado no cruzamento das Ruas César Cossi e José Domingos dos Santos Neto. O adolescente, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico, foi submetido a busca pessoal, na qual foram encontrados um celular Motorola e R$ 90,00 em cédulas diversas no bolso da bermuda.

Questionado, ele confessou vender drogas no local há mais de dois meses e informou que os entorpecentes estavam escondidos em um esconderijo, o mesmo ponto onde havia sido avistado inicialmente. Acompanhado pelo adolescente, a equipe se deslocou até o local e localizou 47 pinos de cocaína e 18 pedras de crack, todos devidamente embalados e prontos para venda.

Foi dada voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sem necessidade de uso de algemas. Os pais do adolescente foram comunicados na residência da família. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto atendimento local para laudo cautelar médico e apresentado à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a voz de apreensão. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas.