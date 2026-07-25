Célia Ranzani e a sua influência na Romaria de Cavaleiros de Santana

Cidadã, educadora, filha de Ditão Ranzani e nora de Tião Goiabeira, pessoas que participaram do início da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, sempre foi uma grande entusiasta da festa, reunindo amigos, familiares, filhos, sobrinhos e tios em torno dessa homenagem à Padroeira.

Durante as inúmeras Romarias, estes grupos liderados por Célia trouxeram para as ruas em cima de cavalos, temas interessantes e agradáveis como, a representação da comunidade de ciganos, cangaceiros, homenagem aos 50 anos da Escola Alexandre Fleming, homenagem aos Tropeiros, à Paróquia, comitiva em homenagem ao seu pai Ditão Ranzani e assim por diante.

O papel dela na Romaria foi também de trazer a participação das mulheres à Romaria; convidando sua cunhada Isa, na época recém chegada à cidade. Eram umas das únicas mulheres presentes. Iam em seus silhões, representando como há tempos atrás as mulheres que viajavam longas distâncias com crianças e assim, a cada ano, mais mulheres vieram a participar. Durante muito tempo Célia organizou estes grupos contando com a presença de outras famílias, como as famílias Avanzi e Halla.