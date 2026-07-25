“Dr. Ranzani” – Que homem é este?

-Isa Ranzani
Que homem é este de
tantas facetas, que
adormece doutor e
acorda peão? Peão de
longas jornadas, muitas
boiadas ao lado do
nosso Ditão.
Que homem é este tão
bravo e tão bom? De
punhos cerrados acaba
com o errado, com mãos
curadeiras derruba
mazelas, segura
canseiras.
Na arena da vida, salta
valente peão. Espora no
pé, coração no peito,
bisturi na mão.
Que homem é este de
tantos companheiros,
amável sorriso e rápidas
soluções? Mensageiro
da esperança, operário
da alegria?
Hoje em seu cavalo
indomado vejo-o
presidindo este cortejo,
junto a Comissão,
conduzindo a Sant’Ana
pelas ruas, pelas praças,
pela cidade inteira.
Neste elo forte e grave,
de romeiros e padroeira,
correm preces, crescem
vozes, é Vargem Grande,
se elevando, é Vargem
Grande Altaneira.
Siga, Siga, bravo peão,
ora de branco, ora
empoeirado, não deixe
o chapéu de lado e
até o ano que vem!