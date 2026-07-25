“Dr. Ranzani” – Que homem é este?

-Isa Ranzani

Que homem é este de

tantas facetas, que

adormece doutor e

acorda peão? Peão de

longas jornadas, muitas

boiadas ao lado do

nosso Ditão.

Que homem é este tão

bravo e tão bom? De

punhos cerrados acaba

com o errado, com mãos

curadeiras derruba

mazelas, segura

canseiras.

Na arena da vida, salta

valente peão. Espora no

pé, coração no peito,

bisturi na mão.

Que homem é este de

tantos companheiros,

amável sorriso e rápidas

soluções? Mensageiro

da esperança, operário

da alegria?

Hoje em seu cavalo

indomado vejo-o

presidindo este cortejo,

junto a Comissão,

conduzindo a Sant’Ana

pelas ruas, pelas praças,

pela cidade inteira.

Neste elo forte e grave,

de romeiros e padroeira,

correm preces, crescem

vozes, é Vargem Grande,

se elevando, é Vargem

Grande Altaneira.

Siga, Siga, bravo peão,

ora de branco, ora

empoeirado, não deixe

o chapéu de lado e

até o ano que vem!