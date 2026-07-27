Capacitação sobre Lei Lucas foi realizada em Casa Branca

Em Casa Branca, foi realizado uma capacitação sobre a Lei Federal nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, na terça-feira, dia 21. A capacitação, realizada pela Secretaria Municipal da Educação de Casa Branca em parceria com a Unip, foi voltada aos profissionais que atuam nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

A legislação tornou obrigatória a formação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de instituições públicas e privadas de educação básica e de atividade infantil. O objetivo é preparar esses profissionais para agirem de forma rápida, segura e eficiente em situações de emergência, contribuindo para a preservação da vida até a chegada do atendimento especializado.

Durante a capacitação, os participantes receberam orientações teóricas e práticas sobre procedimentos de primeiros socorros, prevenção de situações de risco e protocolos de atendimento em diferentes tipos de ocorrências que podem envolver estudantes, servidores e demais membros da comunidade escolar.

O objetivo da administração municipal é, segundo o informado, investir na qualificação permanente dos profissionais da educação, fortalecendo a capacidade de resposta das equipes diante de situações de emergência e garantindo mais segurança para alunos, educadores e toda a comunidade escolar.