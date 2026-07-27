Sebrae-SP abre 110 vagas para novo ciclo do ALI Produtividade

Empresários da região de São João da Boa Vista já podem se inscrever no novo ciclo do ALI Produtividade, iniciativa gratuita do Sebrae-SP que disponibiliza 110 vagas para microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) interessadas em elevar a competitividade por meio da inovação e da melhoria da gestão. As inscrições permanecem abertas até 31 de julho. Informações estão disponíveis pelo WhatsApp (19) 3638-1126.

Durante seis meses, as empresas selecionadas receberão acompanhamento técnico individualizado, conduzido por Agentes Locais de Inovação (ALIs), profissionais capacitados pelo Sebrae-SP que atuam diretamente na identificação de oportunidades de melhoria, no aperfeiçoamento de processos, na adoção de soluções inovadoras e no fortalecimento da gestão.

Totalmente subsidiado pelo Sebrae-SP, o programa combina consultoria prática, ferramentas de inovação e encontros coletivos para transformar desafios em resultados concretos, ampliando a produtividade, a eficiência operacional e o potencial de crescimento dos pequenos negócios.

Assim como ocorreu no primeiro ciclo, encerrado recentemente, cada empresa participante contará com, no mínimo, oito atendimentos individuais, elaborados de acordo com as necessidades específicas de cada negócio, além de dois encontros coletivos voltados ao compartilhamento de experiências, networking e disseminação de boas práticas de gestão e inovação. A metodologia do ALI Produtividade já demonstra resultados expressivos no fortalecimento da competitividade das empresas participantes.

Segundo Josiani Leite, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora do programa na região de São João da Boa Vista, a iniciativa oferece soluções práticas para que os empresários evoluam de forma estruturada. “O ALI Produtividade aproxima a inovação da realidade dos pequenos negócios. Mais do que apresentar ferramentas, o programa acompanha a implementação das melhorias dentro da empresa, ajudando o empreendedor a identificar oportunidades, eliminar desperdícios, aperfeiçoar processos e tomar decisões mais estratégicas. É um trabalho personalizado que gera impactos concretos na produtividade, na gestão e no crescimento sustentável do negócio”, destacou.

Para o gerente regional do Sebrae-SP Marcos Kremer, o programa representa uma importante estratégia de fortalecimento do ambiente empresarial da região. “Investir na competitividade das micro e pequenas empresas é investir no desenvolvimento econômico regional. O ALI Produtividade oferece acompanhamento técnico qualificado, gratuito e totalmente voltado às necessidades de cada empresa, permitindo que os empreendedores inovem com segurança, aumentem sua eficiência e estejam mais preparados para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo”, ressalta.

Podem participar empresas com, no mínimo, um ano de CNPJ que ainda não tenham integrado o ALI Produtividade em 2025. Negócios que participaram de edições anteriores a esse período estão aptos a realizar uma nova inscrição.

ALI Produtividade

O ALI Produtividade é um programa gratuito do Sebrae-SP voltado ao fortalecimento das micro e pequenas empresas por meio da inovação e da melhoria contínua da gestão. Durante até seis meses, os participantes recebem acompanhamento especializado para diagnosticar oportunidades, implementar soluções personalizadas e aumentar a produtividade, a eficiência operacional e os resultados financeiros.

A metodologia alia consultorias individuais, ferramentas de gestão, inovação aplicada e encontros coletivos, promovendo aprendizado prático e estimulando a troca de experiências entre empresários.

Mais informações podem ser obtidas no Escritório Regional do Sebrae-SP em São João da Boa Vista ou pelo telefone (19) 3638-1126 (WhatsApp).