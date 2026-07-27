Homem é preso por ameaçar ex com barra de ferro

Na tarde de quarta-feira, 22 de julho, a Polícia Militar prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva em Vargem Grande do Sul. A vítima relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro mesmo estando amparada por medida protetiva de urgência.

O autor foi localizado nas proximidades e confirmou ter ido ao endereço da vítima portando uma barra de ferro, que foi posteriormente encontrada em sua residência e apreendida. Ele recebeu voz de prisão, foi conduzido ao pronto-socorro para atendimento médico e, em seguida, apresentado na delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.