Foi pego após furtar supermercado na Avenida Antônio Bolonha

Na manhã de sábado, 18 de julho, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por furto em um supermercado na Avenida Antônio Bolonha, em Vargem Grande do Sul.

Funcionários do estabelecimento flagraram o indivíduo saindo do local sem efetuar o pagamento dos produtos. Ao ser abordado, ele tentou manter a posse dos itens e fugir, mas foi contido pelos funcionários até a chegada dos policiais.

Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para atendimento médico de rotina e, em seguida, apresentado ao plantão da Polícia Civil. Os produtos foram recuperados e restituídos ao estabelecimento. A prisão em flagrante foi ratificada e o autor permaneceu preso à disposição da Justiça.