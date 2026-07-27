Vagas para impulsionar a inovação no campo foram abertas

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para um novo ciclo do programa Agente Local de Inovação (ALI Rural), que disponibiliza 90 vagas para produtores rurais da região de São João da Boa Vista. A iniciativa oferece consultoria gratuita e acompanhamento técnico personalizado durante 12 meses, auxiliando os empreendedores do campo na adoção de práticas inovadoras capazes de aumentar a eficiência da gestão, elevara produtividade, reduzir custos e ampliar a competitividade das propriedades. As inscrições seguem abertas até 31 de agosto.

Voltado a produtores formalizados, o programa promove uma jornada estruturada de inovação, baseada na realidade de cada empreendimento rural. O atendimento é realizado por um Agente Local de Inovação (ALI), profissional capacitado pelo Sebrae-SP que acompanha cada participante de forma individual, identificando oportunidades de melhoria e apoiando a implantação de soluções capazes de gerar resultados concretos para o negócio.

O trabalho começa com um diagnóstico completo da propriedade, que permite identificar desafios, gargalos e potencialidades. A partir dessa análise, é elaborado um plano de ação personalizado, contemplando estratégias voltadas ao fortalecimento da gestão, à melhoria dos processos produtivos e ao desenvolvimento sustentável da atividade rural.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP e gestora do programa Josiani Leite, o ALI Rural aproxima a inovação da realidade dos pequenos produtores e transforma conhecimento em resultados práticos. “A inovação no campo não depende, necessariamente, de grandes investimentos. Muitas vezes, ela começa com ajustes na gestão, na organização dos processos e no planejamento da propriedade. O ALI Rural acompanha o produtor ao longo dessa jornada, oferecendo orientação técnica e soluções adaptadas à sua realidade para que ele evolua de forma consistente, aumente sua competitividade e fortaleça seu negócio”, destaca.

Desenvolvimento das propriedades

Durante todo o ciclo, o produtor recebe orientação para implementar melhorias em diferentes áreas da propriedade, como gestão financeira, processos produtivos, marketing, acesso a mercados, fortalecimento das vendas, redução de desperdícios, práticas sustentáveis e aumento da eficiência operacional.

Ao final do programa, os participantes recebem uma avaliação dos indicadores obtidos ao longo do acompanhamento, permitindo mensurar os avanços conquistados e identificar novas oportunidades de desenvolvimento.

Podem participar produtores e produtoras rurais formalizados que possuam pelo menos um dos seguintes registros: CNPJ Rural, MEI Rural, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), Número do Imóvel na Receita Federal(NIRF), Inscrição Estadual, Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) ou Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física (CAEPF) Rural.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3638-1126 (WhatsApp).