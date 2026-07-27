Mario Poggio

Em 20 de Janeiro de 1948, houve a inauguração da Cerâmica São Sebastião, de propriedade da firma Rogério Otero & Filhos.

Conforme a edição de 25 de janeiro de 1948, do Jornal “O Vargengrandense”, houve a benção das instalações pelo padre Celestino C. Garcia, e após os proprietários ofereceram uma “chopada”.

No evento, compareceram o prefeito municipal Francisco Ribeiro Carril; o vereador Benedito Bedin, que representou o presidente da Câmara Municipal; e o coletor estadual – Luís de Castro Carvalho.