Cerâmica São Sebastião

Por
Gazeta
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Francisco Ribeiro Carril. Foto: Reprodução Internet

Mario Poggio

Em 20 de Janeiro de 1948, houve a inauguração da Cerâmica São Sebastião, de propriedade da firma Rogério Otero & Filhos.
Conforme a edição de 25 de janeiro de 1948, do Jornal “O Vargengrandense”, houve a benção das instalações pelo padre Celestino C. Garcia, e após os proprietários ofereceram uma “chopada”.
No evento, compareceram o prefeito municipal Francisco Ribeiro Carril; o vereador Benedito Bedin, que representou o presidente da Câmara Municipal; e o coletor estadual – Luís de Castro Carvalho.

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