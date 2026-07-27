Pe. Lucas Janucci fará mestrado em Teologia em Roma

O padre vargengrandense Lucas dos Santos Janucci, de 32 anos, que atualmente atua como vigário paroquial da Paróquia São José, na cidade de Estiva Gerbi, irá para Roma, na Itália, cursará o mestrado de dois anos em Teologia Espiritual com especialização em Formação Vocacional, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Pe. Lucas é filho de Hélio Janucci e Suzete Aparecida dos Santos Janucci, que por muitos anos trabalharam no Supermercado Estrela. A capacitação, que se inicia no segundo semestre de 2026, tem como foco o fortalecimento da formação dos seminaristas e a promoção vocacional na Diocese de São João da Boa Vista.

Em suas páginas em redes sociais a Diocese de São João da Boa Vista agradeceu o trabalho do pe. Lucas Janucci. “Agradecemos ao Pe. Lucas pelo bonito trabalho realizado até aqui e pedimos as orações de toda a nossa comunidade diocesana por esta nova etapa formativa e por sua preciosa missão”.