Mutirão da CDHU realizou mais de 80 atendimentos

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) com apoio da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, promoveu nos dias 22 e 23 de julho um Plantão de Atendimento voltado aos mutuários dos conjuntos habitacionais do município. A ação foi realizada na Univesp, antiga Escola Gilda Bastos, facilitando o acesso da população.

Durante os dois dias da ação, foram realizados 87 atendimentos, alcançando 47% de adesão, índice considerado bastante positivo pelos organizadores e acima da expectativa inicial da CDHU, que estimava a participação de cerca de 20% dos mutuários convocados. Foram atendidos 44 moradores no dia 22 e 43 no dia 23. Ao todo, a CDHU encaminhou 182 convocações aos mutuários aptos a participar da ação.

O mutirão ofereceu diversos serviços, como emissão de boletos, acordos, revisão de prestações, orientações sobre transferência de financiamento, quitação de contratos, esclarecimentos sobre escrituras e processos judiciais, além da novação contratual, modalidade que permite a repactuação do financiamento habitacional, melhorando o valor das prestações.

Nessa modalidade, tanto mutuários adimplentes quanto aqueles com débitos puderam refazer seus contratos sem cobrança de juros ou necessidade de entrada, obtendo condições mais vantajosas, como redução do prazo de financiamento e, em muitos casos, diminuição do valor das prestações.

Segundo a prefeitura, a iniciativa representou uma importante oportunidade para que os moradores resolvessem pendências, regularizassem sua situação junto à CDHU, esclarecessem dúvidas e recebessem atendimento técnico especializado de forma rápida e acessível, garantindo mais comodidade e segurança aos beneficiários.

Para a realização do plantão, a CDHU disponibilizou uma equipe composta pelos técnicos Edvaldo Santos, Edemas Nunes, Sidnei de Jesus Soares e Aldo Aldano Bottura Neto, sob a supervisão de Roberto Gomes, supervisor da CDHU no Estado de São Paulo, que acompanhou os atendimentos e prestou orientações especializadas aos mutuários durante toda a ação. Também participou o agente habitacional de Vargem Grande do Sul, Ademilson Zani.