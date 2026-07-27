Governo realiza diagnóstico da causa animal em Vargem Grande do Sul

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), iniciou um amplo diagnóstico da realidade da causa animal nos municípios paulistas. O objetivo é identificar as principais demandas de cada cidade para subsidiar a elaboração de políticas públicas, programas e investimentos que fortaleçam a proteção e o bem-estar animal em todo o Estado.

Como parte desse levantamento, a Semil encaminhou aos municípios um questionário técnico que deverá ser respondido até o dia 15 de agosto. As informações coletadas permitirão ao Governo Estadual conhecer a realidade local, estabelecer prioridades e direcionar recursos de forma mais eficiente, de acordo com as necessidades apresentadas por cada município.

No dia 15 de julho, a defensora institucional da causa animal, Lu Borges, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), acompanhada pelo vereador Gustavo Bueno (PL) e pela assessoria jurídica do advogado João Batista Oliveira, em reunião com o deputado estadual Rafael Saraiva (União), parlamentar reconhecido por sua atuação em defesa da causa animal.

Durante o encontro, Lu Borges apresentou ao deputado um panorama das principais dificuldades enfrentadas por Vargem Grande do Sul na implementação de políticas públicas voltadas aos animais, destacando desafios relacionados ao controle populacional de cães e gatos, atendimento veterinário, combate aos maus-tratos, fortalecimento da rede de proteção e desenvolvimento de ações permanentes de conscientização.

Como um dos encaminhamentos da reunião, Lu Borges protocolou junto à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, por meio do departamento responsável, um pedido formal ressaltando a necessidade e a importância de o município responder ao questionário da Semil dentro do prazo estabelecido. Segundo ela, a participação da cidade é fundamental para que a realidade local seja considerada no planejamento estadual.

O que será avaliado no diagnóstico

O levantamento elaborado pela Semil permitirá ao Governo do Estado conhecer, de forma detalhada, a situação da causa animal em cada município paulista. Entre os principais pontos que serão avaliados estão: A estrutura de atendimento, como a capacidade do município para oferecer programas permanentes de castração, atendimento veterinário e serviços de pronto-socorro aos animais.

Também é avaliado o combate à crueldade, a forma como são recebidas e fiscalizadas as denúncias de maus-tratos, além da estrutura existente para acolhimento de animais resgatados. Outro quesito analisado são as parcerias e guarda responsável, quando são levantadas a atuação de organizações da sociedade civil, entidades de proteção animal e desenvolvimento de campanhas educativas voltadas à guarda responsável e ao combate ao abandono.

Por fim, será avaliado o ponto Saúde Única (One Health), que são os desafios relacionados à integração entre a saúde animal, a saúde humana e a preservação do meio ambiente, reconhecendo que essas áreas estão diretamente conectadas.

Para Lu Borges, esse diagnóstico representa um marco importante para os municípios paulistas. “O questionário funciona como um verdadeiro GPS das políticas públicas. É por meio dele que o Governo do Estado consegue identificar as necessidades de cada cidade, estabelecer prioridades e direcionar recursos para onde eles realmente são necessários. Se o município não apresentar sua realidade, muitas demandas podem deixar de ser conhecidas. Por isso, responder ao questionário até o dia 15 de agosto é um passo essencial para que Vargem Grande do Sul possa avançar na Causa Animal.”

Estudante de direito e defensora institucional da causa animal, Lu Borges ressalta que a proteção animal deve ser compreendida como uma política pública que envolve diversas áreas da administração pública. “Quando falamos em causa animal, estamos falando também de saúde pública, educação, preservação ambiental, segurança e cidadania. Uma cidade que protege seus animais reduz riscos sanitários, promove a guarda responsável, preserva o meio ambiente e melhora a qualidade de vida de toda a população”, afirmou

Lu Borges destaca que o preenchimento do questionário representa uma oportunidade estratégica para Vargem Grande do Sul. “Mais do que responder um formulário, o município estará apresentando oficialmente ao Governo do Estado sua realidade, seus desafios e suas prioridades. Esse diagnóstico poderá orientar futuras ações, programas e investimentos destinados à proteção animal. É um momento importante para que Vargem Grande do Sul participe ativamente da construção de políticas públicas que promovam mais dignidade, respeito e bem-estar aos animais”, disse.