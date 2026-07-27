Vargem Grande participou dos 68º Jogos Regionais, em Itatiba

Por
Gazeta
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A competição teve a participação de 5 mil atletas e aconteceu de 14 a 23 de julho. Foto: Divulgação/Prefeitura de Itapira

Vargem Grande do Sul participou dos 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, uma das principais competições esportivas do calendário paulista. Neste ano, o torneio foi realizado em Itatiba, de 14 a 23 de julho. A competição contou com disputas em 26 modalidades esportivas e teve a participação de 5 mil atletas de 46 municípios, entre eles Vargem Grande do Sul.
De acordo com o diretor municipal de Esportes e Lazer, André Leone, Vargem Grande do Sul participou dos Jogos Regionais competindo em modalidades como atletismo, judô, taekwondo, futsal e vôlei masculino. André esteve em Itapira nesta semana, acompanhando as competições e apoiando a delegação vargengrandense.
Vargem contou com uma delegação de cerca de 50 atletas, mais o pessoal de apoio.
Além do desempenho dos atletas, o diretor também ressaltou a participação dos professores e treinadores de Vargem no suporte aos competidores neste torneio. “Vale destacar o empenho e dedicação de todos os professores e atletas, a organização feita pelo departamento de Esportes através do Zé Luís e do Juninho Cavalo, além do motorista Sérgio”, disse.

Resultados
O time de futsal que representou Vargem nos Jogos Regionais foi eliminado na primeira fase, após duas derrotas, para a equipe de Socorro por 5 a 3 e para Pinhalzinho por 4 a 1.
Já no vôlei masculino, a equipe teve um ótimo desempenho, vencendo os três primeiros jogos, passando para a fase do mata-mata. O time derrotou Pedreira, Santa Gertrudes e Nova Odessa pelo mesmo placar de dois sets a zero.
O vôlei passou para as oitavas e avançou para as quartas de final, quando empatou em 1 a 1 com Atibaia, mas foi eliminada no tiebreak, ao perder por 15 a 13. A delegação de Vargem conquistou medalhas com Paulo Guerra, no atletismo, além do judô e taekwondo.

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