Equipe do Colégio Vitória é campeã e vai à Paraíba

A equipe de robótica formada por Rafael Vidal, Guilherme Santos, Victor Cazarotto e Rafael Ramazoti, do Colégio Vitória, conquistou cinco premiações em seis modalidades disputadas na etapa São Paulo da liga 2026/2027 da FIRA. A competição aconteceu nos dias 27 e 28 de junho, na cidade de Santo André.

Os vargengrandenses venceram na modalidade DRC Explorer, robô de missão de resgate, e também nas categorias de Sumô sub-14 e Sumô sub-19, que consistem em combate entre duas equipes. A equipe ainda ficou em segundo lugar na Missão Impossível U14, desafio surpresa revelado apenas no momento da prova, e em terceiro lugar no Cabo de Guerra.

Com o resultado, a equipe garantiu vaga na etapa nacional da competição, que será realizada em novembro deste ano na cidade de João Pessoa, na Paraíba.