Agrediu irmão com tijolo e foi detido no Dolores

Um homem foi preso na noite de sábado, 1° de agosto, após agredir o irmão com um tijolo e se apoderar de uma faca na Rua Júlio Rodrigo de Oliveira, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 19h15 pelo Cabo Salomão e pelo Cabo Leite, acionados via Copom para atender uma desinteligência em que um dos envolvidos estaria armado.

No local, os policiais avistaram o autor em via pública portando uma faca. Após verbalização, ele soltou o objeto e foi submetido a busca pessoal, sem que nada de ilícito fosse encontrado. Nesse momento, saiu da residência seu irmão, que apresentava ferimento na cabeça e relatou ter sido atingido por uma tijolada desferida pelo próprio irmão. A vítima declarou ainda que, após a agressão, o autor se apoderou de uma faca com intenção de feri-lo, e que também quebrou o vidro da porta da sala e o guarda-roupa de seu quarto, só parando após a chegada da mãe.

Foi dada voz de prisão ao autor pelos crimes cometidos, com uso de algemas para preservar a integridade física de todos os envolvidos. Ambos foram encaminhados ao hospital e ao pronto atendimento local, onde foram medicados e tiveram laudos cautelares emitidos. A ocorrência foi apresentada ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado Eduardo Hiago Dutra de Oliveira registrou o boletim por lesão corporal, ameaça, dano e porte de arma branca, todos no âmbito familiar, sob a Lei Maria da Penha. A faca foi apreendida e ambos os envolvidos foram liberados ao término dos procedimentos.