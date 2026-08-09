Homem é preso por vender cocaína em frente a escola

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, 4 de agosto, na Rua Antônio Cortez, na Cohab I, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 14h24 pelo Cabo Leite e pelo Cabo Salomão, com apoio do Cabo Mateus, do Soldado Emiliano e dos GCMs Toneto, Melo, Pereira e Roberto.

A ação partiu de denúncia anônima informando que um indivíduo comercializava cocaína em sua residência, localizada em frente à Escola Estadual Achiles Rodrigues. Segundo o denunciante, os usuários adentravam o corredor da casa, mantinham contato com o traficante e saíam com as drogas. Ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram um homem saindo do corredor e o abordaram imediatamente. Ele entregou espontaneamente cinco porções de cocaína em embalagens zip-lock e confessou tê-las adquirido momentos antes pelo valor de R$ 200,00, declarando ainda que comprava drogas no local há cerca de três meses e que, na aquisição de quatro porções, recebia uma quinta como brinde. Diante da confissão, foi dada voz de prisão pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Em seguida, a equipe se deslocou até a residência do traficante, que recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e autorizou as buscas no imóvel. Sobre um sofá na sala foram encontradas duas cédulas de R$ 100,00, identificadas como parte do pagamento feito pelo comprador. No rack, os policiais localizaram duas balanças de precisão, mais de 300 embalagens plásticas tipo zip-lock idênticas às usadas para embalar a cocaína apreendida, um celular e R$ 476,00 em cédulas e moedas.

Questionado novamente, ele permeneceu em silêncio, tendo sido encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico cautelar. Apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão em flagrante do traficante. O comprador foi liberado após os procedimentos. No total, foram apreendidos 6 gramas de cocaína, R$ 676,00 em dinheiro, duas balanças de precisão, um celular e diversos apetrechos para embalar entorpecentes.