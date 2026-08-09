Ex-companheiro dispara para o alto em frente a casa no Dolores

Na noite de quarta-feira, 5 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, após denúncia de disparos de arma de fogo. No local, a vítima relatou que o ex-companheiro compareceu em frente à residência e efetuou disparos para o alto antes de se evadir, episódio ocorrido após o término do relacionamento.

A Polícia Militar colheu as informações necessárias e apresentou o caso ao plantão policial. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, que foram formalizadas durante o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.