Tamanduá-bandeira ferido é resgatado na SP-344

A Defesa Civil de Casa Branca resgatou, na manhã de terça-feira, dia 4 de agosto, uma fêmea de tamanduá-bandeira encontrada ferida às margens da Rodovia SP-344, no km 252,5, entre os municípios de Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama. A equipe foi acionada para prestar apoio ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na captura e no resgate do animal, que apresentava sinais de atropelamento.

Após o resgate, o tamanduá foi encaminhado ao médico-veterinário especialista em animais silvestres, Armando Cruz Neto, da Clínica Anvet, em Santa Cruz das Palmeiras. Na avaliação inicial, foi constatada uma fratura na pata direita.

O animal permanece em observação e passará por uma avaliação mais detalhada para definir se haverá necessidade de um procedimento cirúrgico ou se o tratamento poderá ser realizado apenas com medicamentos.