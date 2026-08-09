PM recupera café e equipamentos furtados de propriedade rural

Na manhã de domingo, 2 de agosto, a Polícia Militar recuperou produtos furtados de uma propriedade rural na zona rural de Vargem Grande do Sul. Os policiais foram informados sobre o furto de seis sacas de café, um soprador e uma panhadeira. Durante as diligências, a equipe identificou um dos equipamentos anunciado em uma rede social, o que levou à localização de um envolvido, que indicou a participação de outro indivíduo no crime.

Os policiais localizaram os envolvidos e recuperaram as seis sacas de café e a panhadeira. A ocorrência foi apresentada ao plantão policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por furto qualificado. Após as medidas de polícia judiciária, os envolvidos foram ouvidos e liberados, permanecendo os materiais à disposição da autoridade competente.