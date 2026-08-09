Em dia de operações, PM apreende 4 adolescentes

A Polícia Militar registrou uma sequência intensa de ocorrências envolvendo ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Vargem Grande do Sul na quinta-feira, 31 de julho, com adolescentes abordados, um adulto preso por documento falso e expressivas quantidades de entorpecentes apreendidas ao longo do dia.

A primeira ocorrência foi registrada pela manhã, no Jardim Dolores, área conhecida por denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. Os policiais abordaram um adolescente e localizaram duas porções de maconha. Em diligências na residência do jovem, foram apreendidas mais 43 porções de maconha, cinco pedras de crack, uma balança de precisão, utensílios para fracionamento de drogas, R$ 154,00 em espécie e um celular. Após os procedimentos na delegacia, o adolescente foi liberado ao responsável legal.

Documento falso

Ainda pela manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma agência bancária na região central da cidade. Um homem havia apresentado documento de identidade com indícios de falsificação durante atendimento na instituição. A equipe realizou a abordagem, confirmou a irregularidade e apreendeu o documento. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Campinas, onde foi instaurado inquérito policial. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Mais tráfico de drogas

À tarde, os policiais registraram mais dois casos de ato infracional no município. No Jardim São Cristóvão, dois adolescentes foram abordados em local com histórico de denúncias sobre tráfico. As diligências resultaram na apreensão de 45 pedras de crack, três porções de maconha, uma balança de precisão, uma tesoura, R$ 34,00 em dinheiro e dois celulares. Os dois adolescentes permaneceram apreendidos após os procedimentos na delegacia.

No mesmo período, também no Jardim Dolores, um quarto adolescente foi abordado em atitude suspeita. Na busca pessoal, foram localizados uma porção de maconha, um celular e R$ 50,00 em dinheiro. Em diligências posteriores, foi encontrada uma pedra de crack na residência do jovem. As drogas, o dinheiro e o celular foram apreendidos na delegacia, mas a autoridade policial optou por não ratificar a apreensão do adolescente, que foi liberado ao responsável legal.

Fotos: Polícia Militar