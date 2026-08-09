Homem agride companheira com martelo no Jd. Santa Marta

Na noite de domingo, 2 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul. Acionada via Copom, a equipe compareceu ao endereço onde a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, informando também que ele havia causado danos em móveis da residência.

O autor foi localizado no imóvel e o objeto utilizado na agressão, um martelo, foi encontrado e apreendido. As partes foram encaminhadas para atendimento médico e, em seguida, conduzidas ao plantão policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por lesão corporal. Após os procedimentos legais, as partes foram liberadas