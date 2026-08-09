Na noite de domingo, 2 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul. Acionada via Copom, a equipe compareceu ao endereço onde a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, informando também que ele havia causado danos em móveis da residência.
O autor foi localizado no imóvel e o objeto utilizado na agressão, um martelo, foi encontrado e apreendido. As partes foram encaminhadas para atendimento médico e, em seguida, conduzidas ao plantão policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por lesão corporal. Após os procedimentos legais, as partes foram liberadas
Homem agride companheira com martelo no Jd. Santa Marta
Na noite de domingo, 2 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul. Acionada via Copom, a equipe compareceu ao endereço onde a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, informando também que ele havia causado danos em móveis da residência.