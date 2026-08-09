Foi pego com maconha e dinheiro no Jardim Dolores

Na tarde de segunda-feira, 3 de agosto, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. Durante patrulhamento motivado por denúncias sobre o comércio de entorpecentes na área, os policiais abordaram quatro indivíduos que tentaram se evadir ao perceberem a aproximação da equipe. Na busca pessoal, foram localizadas com um dos abordados porções de maconha, dinheiro em espécie e um celular.

Ele confessou comercializar drogas no local, enquanto os demais, por não portarem nada de ilícito, foram liberados. Foi necessário o uso de algemas durante a condução, em razão do fundado receio de fuga. Após exame de corpo de delito, o homem foi apresentado na delegacia, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada. Foram apreendidos aproximadamente 15 gramas de maconha, um celular e R$ 177,00 em dinheiro. Ele permanece preso à disposição da Justiça.