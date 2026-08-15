Dupla é presa com crack no Dolores

Na noite de terça-feira, 11 de agosto, dois homens foram presos por tráfico de drogas na Rua César Cossi, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. Os policiais militares se deslocavam para atender uma ocorrência de violência doméstica quando avistaram os dois em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Um deles foi flagrado com pedras semelhantes a crack escondidas na boca. No local onde o outro se encontrava, os policiais localizaram um tubo contendo mais pedras da mesma substância, além de um celular e dinheiro em espécie. Os dois foram encaminhados ao pronto-socorro e, em seguida, conduzidos à delegacia, onde a autoridade policial ratificou as prisões. Ao todo, foram apreendidos 10 gramas de crack, um celular e R$ 42,00. Ambos permanecem à disposição da Justiça.
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