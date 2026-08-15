Prefeitura de Itobi acelera obra contra enchentes

Em Itobi, a prefeitura iniciou uma obra de drenagem pluvial para reduzir os alagamentos registrados durante o período de chuvas. A intervenção prevê a instalação de uma nova tubulação para captar e conduzir o volume de água que chega de diferentes pontos do município.

A Rua Antônio Martins Daniel, uma das áreas historicamente afetadas pelas enchentes, está entre as principais beneficiadas. A nova rede deverá direcionar as águas de vias importantes até o Rio Verde, com deságue planejado nas proximidades do Poço Cipó.

A administração municipal tem até o dia 10 de setembro, como prazo para concluir a estrutura. Segundo o prefeito Maranata, a prioridade é finalizar a obra antes da chegada do período chuvoso e reduzir os riscos para moradores e imóveis.