Motorista de aplicativo leva PM a traficante que pediu Pix para droga

Na madrugada de quinta-feira, 13 de agosto, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Rua Quinzinho Otávio, no Centro de Vargem Grande do Sul, após denúncia feita pelo próprio motorista de transporte por aplicativo. O motorista relatou que o passageiro havia solicitado uma transferência via Pix para a compra de entorpecentes durante a corrida. Na abordagem, os policiais localizaram pedras de crack com o passageiro, que informou o local onde adquiriu a droga e indicou o endereço onde havia mais entorpecentes armazenados.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências e localizaram outro homem com as características fornecidas. No ponto indicado, foram encontradas pedras de crack, eppendorfs (pinos) de cocaína e dinheiro em espécie. As partes foram conduzidas à delegacia para as providências cabíveis. Ao todo, foram apreendidos 37 gramas de crack, 32 gramas de cocaína e R$ 228,00 em dinheiro. Um dos envolvidos foi liberado após o registro, enquanto o traficante permaneceu preso à disposição da Justiça.