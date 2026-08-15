Detran-SP leiloará veículos apreendidos na região

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizará um leilão online de veículos recolhidos em Vargem Grande do Sul e outras seis cidades da região, como Cajuru, Divinolândia, Mococa, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Tapiratiba. O pregão terá início em 25 de agosto e reunirá carros, motocicletas e sucatas apreendidos por infrações de trânsito.

Ao todo, serão leiloados 129 veículos em condições de circulação, 304 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 212 sucatas classificadas como inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem. O certame integra a nova fase dos leilões promovidos pelo Detran-SP e foi regulamentado por edital publicado no Diário Oficial do Estado.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da empresa Leilões Maria Filomena, responsável pelo certame, até 48 horas antes da sessão. No portal, os interessados poderão consultar os lotes disponíveis, realizar pré-lances e acompanhar as sessões públicas.

Para os veículos conservados, com possibilidade de retorno à circulação, poderão participar pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil. Os lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte serão destinados a pessoas jurídicas com CNPJ ativo e registro no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuar no comércio de peças usadas. Já as sucatas inservíveis poderão ser adquiridas somente por empresas do ramo de siderurgia ou fundição.

A visitação aos lotes poderá ser realizada presencialmente entre os dias 17 e 21 de agosto, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. A visita tem como finalidade apenas permitir a verificação das condições dos lotes. Não será permitido manusear os veículos, retirar ou substituir peças, realizar testes ou qualquer tipo de experimentação.

Visitação em Vargem

Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram e sem garantia. Em Vargem Grande do Sul, os veículos conservados com direito à documentação estarão no Pátio do Alexandre, localizado na rua Virgílio Forlim, 680, no Jardim Santo Hélcio.

Região

Em Cajuru, a visitação ocorrerá no Pátio Dois Irmãos Serviços de Reboque, na avenida Dr. Getúlio Vargas, 688-A, no bairro Cruzeiro. Em Divinolândia, os lotes estarão no Pátio Auto Peças J-L, na rodovia SP-344, km 279, no Distrito Divinolândia.

Em Mococa, o endereço é o Pátio Auto Socorro Abelardi, na avenida Tiradentes, 782, no Jardim Santa Cecília. Já em São José do Rio Pardo, os veículos estarão no Pátio do Galinho, localizado na rua José Abate, 900, no Distrito Industrial.

Em São Sebastião da Grama, a visitação será realizada no Pátio do Galinho, na Estrada Municipal São Sebastião da Grama a Itobi, a mais de 500 metros, no Sítio Farturinha, na zona rural. Em Tapiratiba, os lotes estarão no Pátio JCar Auto Socorro, na praça Monte Castelo, 357, no Centro.

Foto: Reprodução Internet