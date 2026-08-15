Pai acha 132 porções de crack com filho e aciona PM

Na tarde da segunda-feira, 10 de agosto, um homem foi preso por tráfico de drogas na Rua Antônio Ribeiro da Silva, em Vargem Grande do Sul, após o próprio pai encontrar o material escondido em sua bolsa de trabalho. A ocorrência foi registrada às 16h54 pelo Cabo Wesley e pelo Soldado Silas, acionados via Copom para atender uma desinteligência entre pai e filho na residência.

No local, o pai relatou aos policiais que, por saber que o filho era usuário de drogas, tinha o hábito de verificar seus pertences. Ao abrir a bolsa de trabalho do filho, que estava sobre a mesa, encontrou uma sacola com porções fracionadas exalando cheiro forte, sem saber do que se tratava. A busca pessoal no filho não revelou nada de ilícito, mas a sacola plástica continha 132 porções grandes de crack fracionadas e prontas para venda, pesando 118 gramas. O autor foi encaminhado ao hospital local, onde o médico elaborou o laudo cautelar. Apresentado à Delegacia de Polícia Civil, o delegado Antônio Carlos Pereira registrou o boletim por tráfico de drogas e o encaminhou à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.