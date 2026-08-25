Dois marcos: O coreto e o parlatório

A bela foto que nos foi enviada pelo Padre Cacondense Ricardo Ramos, por intermédio da Incentivadora da Cultura e Bibliotecária Maria Aparecida Remédio, também Cacondense, retrata antigo coreto que existiu na Praça Principal.

Em sua mensagem o Vigário esclarece que o coreto foi palco de discurso do Ex-Presidente da Câmara dos Deputados e Ex-Presidente Interino da República Ranieri Mazilli, seu conterrâneo.

Ao vê-la nos lembramos do parlatório existente no Largo São Francisco, na Capital Paulista, em frente ao prédio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Lá discursaram grandes autoridades brasileiras, entre os quais o Doutor Ulysses Guimarães, também ex-Presidente da Câmara dos Deputados.

Ao citar Doutor Ulysses, não podemos deixar de fazer um paralelo entre os dois estadistas, pois Doutor Ulysses Guimarães presidiu a Câmara dos Deputados por ocasião da elaboração da Constituição Cidadã, em vigência.

O Doutor Ranieri Mazilli, por sua vez teve a incumbência de Presidir o país em um momento muito delicado, pela renúncia inesperada do então Presidente Professor Jânio da Silva Quadros, com a justificativa de “forças terríveis” e a oposição ferrenha ao retorno do Vice-Presidente eleito João Goulart, o “Jango”, que encontrava-se na China.

Certamente, o Doutor Ranieri Mazilli teve que mediar muitas questões para que houvesse a posse de “Jango”, com a implantação do Regime Parlamentarista de Governo.

Pelo exposto, concluímos que o parlatório do Largo São Francisco e o antigo coreto de Caconde foram palco de grandes estadistas, e merecem sua preservação, ainda que por fotos.

Mario Poggio Junior

Advogado e Pesquisador da História da Cidade